英确诊激增 义大利恢复英入境旅客隔离5天

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（法新社罗马18日电） 义大利卫生部长史伯兰沙今天宣布，义大利将针对从英国入境的旅客恢复5天隔离要求。英国近期2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增染疫人数激增。

史伯兰沙（Roberto Speranza）在社群网站脸书（Facebook）发文表示：「我已签署一道新命令...对于来自英国的入境人士，实施5天隔离期及强制采检措施。」

法新社报导，英国昨天通报新增1万1007例确诊。由于最早在印度出现的Delta变异病毒株肆虐，使得英国单日新增确诊数自2月底以来首度破万。

史伯兰沙的命令还包括延长义大利现有对来自印度、孟加拉和斯里兰卡人士的入境禁令。

史伯兰沙并表示，新命令也允许来自欧洲联盟（EU ）、美国、加拿大和日本人士入境，只要他们符合欧盟核发的「数位绿色证明」（Digital Green Certificate）要求。

若持有7月1日开始生效的数位绿色证明，代表已接种COVID-19疫苗、近期已采检或曾染疫康复而已免疫。

目前来自美国、日本和加拿大的人士若要入境义大利，必须出示采检阴性证明且入境后隔离10天，除非他们是搭乘少数「无疫」班机前来。

义大利曾是欧洲疫情最严重国家之一，但近几周感染率骤降，国内大部分防疫限制也已解除。

© 2021 AFP