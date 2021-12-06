英祭入境限制防堵Omicron 专家：恐为时已晚

（法新社伦敦5日电） COVID-19变异病毒Omicron蔓延全球多国，促使当局重新祭出入境限制，然而专家认为，现在采取这类措施犹如当马逃脱后才关起马厩门栏，恐为时已晚。

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英国今天通报新增4万3992起COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例，54人在确诊28天内死亡；卫生安全局（UKHSA）稍早宣布新增86起Omicron病例，相关确诊数目前已累计246例。

为减缓Omicron病毒传播，英国政府重新祭出防疫限制，自格林威治时间7日04时（台湾时间7日中午12时）起，所有入境旅客必须在出发前48小时内接受PCR检测或抗原快筛（lateral flow antigen test）且为阴性反应。

这项措施适用于来自任何国家的12岁以上旅客。按目前规定，旅客必须在抵达后两天内接受PCR采检。

当局收紧入境措施、重新祭出强制性规定，要求入境旅客必须在出发前接受筛检，引爆旅游业者怒火。

商务旅游协会（Business Travel Association）表示，这类措施对观光来说无疑是一记「重击」，而机场业者协会（Airport Operators Association）也说，「出发前接受筛检的规定是毁灭性打击，因为这会使人们打消旅行的念头」。

英国司法大臣拉布（Dominic Raab）告诉天空新闻网（Sky News），他深知新措施将对「旅游业造成负担」，但强调英国必须采取行动。

拉布说：「我们必须采取具针对性的措施，来阻止新变异病毒在国内散播，从而引发更大问题。」

英国政府矢言「若有必要，将采取进一步果断行动，以遏止病毒和新变异株蔓延」。

英国稍早已禁止来自南非的航班，并将奈及利亚等10个非洲国家列入旅游「红色清单」，意味只有英国和爱尔兰公民公民或英国居民可从清单中的国家入境。

然而专家警告，旅游限制和禁令可能无法阻止病毒传播。

英国政府科学顾问、传染病流行病学教授伍尔豪斯（Mark Woolhouse）告诉英国广播公司（BBC），祭出这波措施「恐怕为时已晚」。他说，英国迄今确认出现246例Omicron病例，显然已出现社区感染。

剑桥大学统计学家史匹格哈特尔（David Spiegelhalter）说：「目前实施的旅行限制只会让事情发生速度慢一点…但无法阻止它（Omicron），这个变异病毒迟早会入侵英国」。

为应付来势汹汹的Omicron变异株，英格兰再次强制要求民众进入商店和搭乘公共交通工具时戴上口罩，英国也已扩大接种加强针的计画，让所有成年人都有资格接种第3剂疫苗。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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