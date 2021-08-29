英结束喀布尔撤离 包机载200只猫狗不载人被骂翻

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（法新社伦敦28日电） 英国今天出动飞机载走驻阿富汗的最后一批英军，结束英国在喀布尔的撤离行动。数以百计符合重新安顿资格的阿富汗人被他们留了下来，却有200只猫狗由包机载离，引发哗然。

国防部推文写道：「最后一架载运英国武装部队的班机已经离开喀布尔。」推文并向军队致敬：「致那些在庞大压力与艰苦环境中英勇服勤，安全撤离最脆弱公民的人，谢谢你们。」

今天稍早，英国派出最后一架只限搭载平民的班机，在美军与塔利班（Taliban）协议的8月31日期限前，结束空运撤离平民、外交官和军队行动。

英国首相强生（Boris Johnson）感谢协助行动的人员在不到2周的时间协助撤离1万5000人，他在社群媒体贴文说：「我想感谢参与其中的所有人，还有在过去20年间服役的人，你们可以为自己的成就自豪。」

英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）表示，英国部队「帮助数以千计人寻求更好未来并取得安全」。

英国国防参谋长卡特（Nick Carter）则在今天稍早告诉英国广播公司（BBC），撤离行动进展顺利，但坦承「我们没办法带所有人走」，很让人「心痛」。

最后一批撤离喀布尔的人员，包括一间动物慈善机构的英国负责人。他带着大约200只猫狗搭乘私人包机离开喀布尔的动物收容所，结束一趟惹怒许多人、备受争议的任务。

英国前海军陆战队员法辛（Paul "Pen" Farthing）在喀布尔成立的动物收容所「诺萨德」（Nowzad）先前高调发起撤离收容所猫狗行动，获谐星瑞吉贾维斯（Ricky Gervais）等名人支持。

诺萨德今天在脸书写道：「我们欣慰地证实，潘（法辛）与诺萨德的动物今天下午已经离开阿富汗，目前平安无事。」

但数以百计符合离开资格的阿富汗人被英国留下，甚至连法辛自己的员工都无法前往机场，法辛坚持带动物离开的行为饱受抨击。

「泰晤士报」（The Times）引述英国国防部消息人士说：「（法辛）不只背弃他的阿富汗员工，在美国载走（26日攻击事件）的13具罹难士兵遗体之际，（法辛）的飞机却载满狗儿。」

英国国会外交委员会主席图根哈特（Tom Tugendhat）也说，有为英军工作的阿富汗翻译人员问他：「为什么我的5岁孩子，比你们的狗还不如？」

诺萨德对此只回应说，会「尽最大努力协助他们」。

© 2021 AFP