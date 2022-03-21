英美展开贸易谈判 讨论如何深化经济关系

（法新社华盛顿21日电） 美国和英国今天展开英国脱离欧洲联盟（EU）后的双边贸易事务谈判，地点选在距离美国首都华盛顿仅一小时车程的港市巴尔的摩。双方将讨论如何深化彼此经济关系。

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美国是英国最大贸易伙伴国，双边每年贸易总额约达2630亿美元。两国在服务贸易和外资直接投资等方面，关联格外密切。

英国脱欧后，伦敦持续在国际间广泛寻求贸易协议，以扩大自身贸易版图；尤其希望加强和美国的贸易关系。

美国前总统川普（Donald Trump）任内，华府似乎准备好和伦敦达成新的双边协议，甚至已经开始谈判；但现任拜登（Joe Biden）政府似乎不急着继续谈。

一位要求匿名的美国贸易事务高级官员表示：「别忘了这些（贸易）协议只是我们可使用的工具之一。」

另一名美国官员则透过电话告诉媒体，美方领谈人美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）在今明两天的谈判中，预料将提到「对于我们与英国的贸易往来，有必要发挥创意、跳脱传统思考框架」。

这名官员指出：「有些我们的贸易工具是在数十年前发展出来，那已是好几十年前的事，因此不是特别能够反映当今我们面临的全球挑战。」

戴琪和英方领谈人英国国际贸易大臣屈维里安（Anne-Marie Trevelyan）预计将谈论的议题，包括如何缓和全球供应链瓶颈、减少碳使用、促进数位贸易和透过伸张劳权来支持各自劳工。而最后一项是拜登政府偏好的议题。

时值俄罗斯3周多前入侵乌克兰的战事仍如火如荼进行。美国官员透露，美英这回谈判不预期会宣布对莫斯科祭出新的制裁措施。其中一名官员指出，「部分原因是，许多重要的制裁项目决定权在美国政府其他单位」。

不过美国官员透露，这次谈判「普遍将以我们在面对俄罗斯、面对中国时，能够追求共同利益的众多方式为基础」。

他们还说，美英不太可能在巴尔的摩谈论钢品和铝品的贸易纷争，因为这项议题属于美国商务部的权限。但他们指出，化解争议已有长足进展。

© 2022 AFP