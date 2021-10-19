英美8国完整接种疫苗者 入境新加坡免隔离

广告 继续浏览后续

（法新社新加坡19日电） 新加坡今天开放来自8个国家，已完整接种疫苗的旅客能免隔离入境。商务中心新加坡计划解除相关限制，准备与病毒共存。

新加坡最新的扩大松绑政策，始于上个月为德国、汶莱两国已接种疫苗的旅客建立旅游通道，现在进一步放宽给来自美国、加拿大、英国、丹麦、法国、义大利、西班牙与荷兰的旅客。 新加坡航空表示，自阿姆斯特丹、伦敦、洛杉矶、纽约起飞，预定今天抵达的班机，都适用这项政策。 新加坡航空告诉法新社：「我们看到对疫苗接种者旅游通道（Vaccinated Travel Lane）班机的需求强劲。需求横跨各舱等，旅游目的包括休闲、家庭旅游、商务旅游等。」 经这项计画抵达新加坡的旅客，若已完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，且在出国和抵达新加坡时筛检都呈阴性反应，到星国后将不必隔离。这项规定自11月15日也适用来自韩国的旅客。 为利家庭旅行，新加坡允许12岁以下未施打疫苗的儿童，在符合这项政策规定者的陪同下入境。 新加坡一开始藉由封闭边境、实施不同强度的封锁、追踪密切接触者等方式抗疫，但随着超过8成人口完整接种疫苗，有关当局迫切希望重振经济。

新加坡总理李显龙9日宣布「与COVID-19共存」一系列措施时说：「新加坡不能持续封锁并无限期关闭。」

新加坡是数以千计跨国企业的区域办公室驻点，仰赖新加坡身为商业与航空枢纽的地位维持营运。

分析家表示，新加坡的接种者旅游通道政策，也可望为受疫情重创的航空和观光业注入一剂强心针。 新加坡联昌国际私人银行（CIMB Private Banking）区域经济学家宋诚焕（Song Seng Wun）表示，疫情爆发前，观光业收入约占新加坡国内生产毛额（GDP）的5%。

他告诉法新社：「过去每个月旅客达到160万人次，机场在疫情前每天要处理超过1000个航班，现在每天只有300多个航班。」 新加坡旅游局的统计显示，国际旅客人数从2019年创纪录的1910万人，下降到去年不到280万人。

© 2021 AFP