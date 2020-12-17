英脱欧贸易协议谈判有进展 渔权问题仍难解

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（法新社布鲁塞尔16日电） 英国和欧洲联盟（EU）谈判代表就英国脱欧后贸易协议中的公平竞争监管部分已拉近彼此距离，然而在渔权问题上双方仍存在严重分歧。

法新社报导，继欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示「未来几天将具决定性」后，双方代表在布鲁塞尔持续谈判入夜。

在伦敦，英国首相强生（Boris Johnson）指出：「眼前是最好的机会，具有最大的希望，我盼海峡对岸的朋友和伙伴明白事理并达成协议。」

范德赖恩也承认，多次原定的最后期限都已错过。不过，随着英国2周后正式脱离欧洲单一市场，时间所剩无几。

德国目前担任欧盟轮值主席国，德国总理梅克尔（Angela Merkel）表示，她得知谈判获得进展，「但仍未见突破」。

梅克尔说，谈判将持续「进行至本周末，看看是否能够找到解决之道」。

若欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）和英国谈判代表佛罗斯特（David Frost）达成任何协议，将须经过欧盟和英国国会批准。耶诞节和新年期间仍有可能举行特别会议。译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2020 AFP