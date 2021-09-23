英警告批评香港人士 避免前往与中国有引渡协议国家

广告 继续浏览后续

（法新社香港23日电） 人权倡议者布劳德（Bill Browder）今天表示，英国已警告他和其他批评北京人士，避免前往与中国有引渡协议的国家。

中国正以本身专制形象改造香港，在港区国安法实施后拘捕不少异议人士，并打压民主运动。

中国声称港区国安法拥有普遍管辖权，这意味任何人无论其国籍或所在地都可能会触法。

美国出生的英国公民布劳德表示，他最近被英国外交及国协事务部（Foreign Office）警告，如果他和其他维权人士前往愿意将犯嫌引渡至中国的国家，北京当局可能会锁定他们。

布劳德告诉法新社：「他们向我表示，我应该要小心与香港和中国签订引渡条约的国家，他们还宣读那些地方的名单。」

中国与约60国签署引渡协议，从民主国家如西班牙，到专制国家像是伊朗皆有。

在港区国安法通过后，有9个西方国家取消与香港的引渡协议，部分是由于港区国安法的治外法权主张。

目前中国当局尚未依港区国安法公开提出引渡要求，不过他们曾以违反国安法为由，要求以色列网站将网站内容移除，但遭到拒绝。

布劳德说，英国政府通知他的用意在于，提醒他港区国安法不仅针对香港人，还针对居住在香港司法管辖范围以外人士。他也说，当局表示已联络名单上的其他人。

英国外交及国协事务部发言人表示：「无法就私下会晤内容置评。」

© 2021 AFP