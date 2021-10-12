英议员：政府延误封城 英国史上最重大公卫失败之一

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（法新社伦敦11日电） 英国国会今天发布报告指出，去年Covid-19（2019冠状病毒疾病）开始肆虐时，英国政府延误封城，是英国史上「最重大的公共卫生失败之一」。

英国国会卫生与科学委员会听取政府政策、卫生与科学顾问等50多名证人证词后，联合公布150页报告指出，政府疫情规划太着重在流感，未从先前的严重急性呼吸道症候群（Sars）、中东呼吸道症候群（MERS）、伊波拉（Ebola）疫情学得教训。

针对政府因应冠状病毒处理方式的独立公众调查，将于明年展开。

英国Covid-19疫情惨重，去年3月以来近13万8000人染疫病逝，不禁让人质疑英国为何抗疫表现不如他国。

国会两个委员会议员表示，政府2020年初拖了太久才开始实施封锁措施。报告指出，顾问群「政策慢半拍」，「逐步且渐进地」采取社交距离、隔离和封城等措施，后来证明那样的作法「错误」，造成了人命损失。

报告指出，「疫情爆发头几周关于封城与社交距离的决定，以及促成那些决定的建议，是英国经历过最重大的公共卫生错误」，而造成那些「重大错误」，就是疫情初期只求控制而非压制Covid感染的「宿命论政策作风」。

报告还说，政府对于疫情的规划同样不当，太过「狭隘且没有弹性地以流感模型为基础」，部分专家还说，部长们与顾问群有「团体迷思」。

© 2021 AFP