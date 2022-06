英记者证实命丧巴西 原住民联盟称此案牵涉组织犯罪

(法新社巴西北阿塔拉亚17日电) 巴西警方今天说,在亚马逊雨林发现的人类遗骸经法医鉴定证实属于英国记者菲力普斯,还说已在搜寻第3名涉及这起命案的男子。原住民联盟表示,此案牵涉组织犯罪。

广告 继续浏览后续

菲力普斯(Dom Phillips)和向导白瑞拉(Bruno Pereira)本月5日在邻近秘鲁和哥伦比亚边界的偏远地区野猪谷(Javari Valley)失踪。警方本周稍早在坦承杀害两人的渔民阿马里多.奥里维拉(Amarildo da Costa Oliveira)带领下,于丛林中的埋尸地点找到人类遗骸。

菲力普斯长期为英国「卫报」(The Guardian)和美国「华盛顿邮报」(The Washington Post)等国际媒体供稿,他失踪前正为了一本有关亚马逊永续发展的书取材。白瑞拉是国家原住民基金会(Funai)工作人员。

警方表示,他们的调查显示涉案者不只有阿马里多.奥里维拉和他的兄弟奥塞尼.奥里维拉(Oseney da Costa Oliveira),他们目前正在寻找名为达席瓦(Jeferson da Silva Lima)的第3名嫌疑人。

警方说:「调查指出这些凶手单独行动,犯罪背后没有首脑或犯罪组织。」

然而在搜寻行动中扮演要角的野猪谷原住民联盟(Union of Indigenous Peoples of the Javari Valley, UNIVAJA)说:「这起罪行的残酷程度表明了白瑞拉和菲力普斯意外碰上一个强大的犯罪组织,这个组织在当局调查期间不惜一切湮灭踪迹。」

联盟还说,自去年底以来就已多次告诉联邦警方,有个犯罪集团在野猪谷活动。

警方表示,他们还在搜寻菲力普斯和白瑞拉最后被目击时所搭乘的船只。

美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)今天要求「究责并绳之以法」,普莱斯表示,菲力普斯和白瑞拉因支持保护雨林和原住民而遇害。

普莱斯在推特发文慰问家属,并写道「我们必须一起更加努力保护环境守护者和记者」。

秘鲁今天估计约有100名身着传统服饰的原住民在首都利马(Lima)游行,要求保护乡土的自然资源,并为菲力普斯和白瑞拉之死哀悼。

联合国昨天谴责巴西存在「残酷的暴力行径」,人权办公室发言人夏姆达萨尼(Ravina Shamdasani)说,在巴西针对环保人士和原住民的攻击和威胁「持续存在」,并敦促政府加强保护行动。

© 2022 AFP