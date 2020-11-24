英赛事可望开放观众 户外场馆最多4000人入场

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（法新社伦敦23日电） 3月疫情爆发后至今，英超球队终于可望在英国政府公布新的解禁消息后，于下个月首度迎来数量有限的观众。

英国政府表示，从12月2日起，英格兰2019冠状病毒疾病（COVID-19）低风险地区的户外体育场馆，每场比赛最多可开放4000人进场，获准开放观众进场的运动中，有足球、橄榄球、赛马等。

英国政府说，严格防疫封锁措施一旦结束，疫情风险最低的第1级地区，户外场馆开放观众进场最多4000人，或场馆可容纳人数的一半，以人数较低者为准。

在第2级地区，进场人数需控制在户外最多2000人，或场馆可容纳人数的一半。至于疫情仍旧严重的第3级地区，将不准观众进场。

法新社报导，自从3月开始首波封锁措施后，英国的足球、橄榄球联赛和赛马场都不准观众进入。

在目前的封锁措施之前，英国包括伦敦在内的大多数地区属于第2级地区。

但英格兰足球超级联赛（Premier League）的利物浦（Liverpool）、曼彻斯特联队（Manchester United）及曼城（Manchester City）3大球队，都在疫情仍旧严重的3级地区，因此12月2日是否能开放观众进场还有待观察。

© 2020 AFP