英超6队退出 欧超成立两天就濒临瓦解

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（法新社伦敦20日电） 英超6队相继表态退出欧超，让12支欧洲足球强权自立门户，另组「欧洲超级联赛」的计画宣布不到两天，就大受打击而濒临瓦解。

欧洲足坛包括英超的曼联、利物浦、兵工厂、托登罕热刺、曼城、切尔西，西甲的巴塞隆纳、皇家马德里、马德里竞技，义甲的AC米兰、国际米兰、尤文图斯，共12支豪门球队宣布自立门户，另组「欧洲超级联赛」（European Super League, ESL），为欧洲足坛投下震撼弹。但在引来各方反弹后，欧超在宣布成立不到48小时后，就面临到瓦解的危机。

在曼城开了第一枪，决定退出欧超后，曼联、利物浦、兵工厂、热刺、切尔西也相继宣布退出。

在英超6队全数退出后，欧超目前剩下西甲的3队和义甲3队，声势大减后，后续能否持续运作，还有待观察。

成立欧超的计画令各界震惊，政界和足球有关当局更出现斥责的声音，甚至威胁要对他们所谓「肮脏的12 队」采取法律行动，让这12队可能在自己国家的联赛，甚至在欧洲的比赛，都面临禁赛的可能。

曼联在声明中说：「曼联不会参与欧超。我们认真地听取了球迷、英国政府，和其他球队关键所有人的看法。我们仍致力于和整个足球大家庭的其他人合作，对比赛长期以来面临的问题，提出可持续发展的解决方案。」

今天，曼联也宣布执行副主席伍德华（Ed Woodward）将于年底去职。

英国数位、文化、媒体暨体育大臣陶敦（Oliver Dowden）在推文中说：「整个欧超的计画，说明了球团老板与现实脱节的程度，他们完全错估了球迷、球员、和整个国家的感受。足球是给球迷的。」

利物浦队长韩德森（Jordan Henderson）代表球员在推特（Twitter）上公开他们反对欧超计画的想法。

© 2021 AFP