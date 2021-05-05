英飞凌：晶片供应瓶颈恐延续至2022年

广告 继续浏览后续

（法新社法兰克福4日电） 德国半导体制造商英飞凌今天警告，晶片供应瓶颈可能持续到2022年，对汽车制造业造成打击。

法新社报导，英飞凌（Infineon）执行长普罗斯（Reinhard Ploss）在视讯记者会上说：「我们预期供需不平衡将延续几季，可能有拖到2022年的风险。」

他又说，在公司本身不生产但从代工厂购得晶片，以将微控制器装在汽车或智慧型装置上的领域，供应「瓶颈」对英飞凌来说是个特别令人关注的问题。

普罗斯表示，最近电动车欣欣向荣带动了需求上升，目前汽车产业仍受困「严重交货问题」。

由于半导体市场蓬勃发展，英飞凌2021年年初从中获利；其在奥地利的新晶片厂也计划于今年稍后竣工。

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间，电子设备需求激增，让晶片制造厂受惠，但却导致汽车业半导体供应紧缩；对现代化汽车而言，晶片是关键零件。

晶片短缺下，零件一时供应不上，汽车业者已不得不暂时闲置生产线。

根据英飞凌行销长葛塞尔（Helmut Gassel）说法，这项短缺将影响2021年首季大约250万辆汽车生产。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP