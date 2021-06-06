英首相促G7助全球2022年底前接种

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（法新社伦敦5日电） 英国首相官邸今天说，首相强生将在下周七大工业国集团（G7）高峰会上敦促各国领袖，致力让全世界在2022年年底前接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

英国6月11日将在英格兰西南的康瓦尔（Cornwall）主办G7高峰会，法国、义大利、日本、德国、美国、加拿大领袖都将与会。

英国首相强生（Boris Johnson）的唐宁街（Downing Street）官邸发声明指出，强生将要求同为G7 国家的领袖做出具体承诺，在「2022年底前让全世界接种疫苗」。

声明引述强生的话指出：「让全世界在明年底前接种，将是医疗史上最大的单一功绩。」

强生并说：「全世界都在看着我们面对这个战后时代最大挑战：击败COVID，带领全球在我们共同价值的驱动下复苏。」

唐宁街在声明中提及英国政府支持牛津／阿斯特捷利康（Oxford-AstraZeneca）疫苗，成功让这款疫苗廉价供给全世界，也对COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）提供协助；但面对愈来愈多呼吁确保全球疫苗更公平分配的呼声，G7成员国卫生部长昨天开会时仅重申会透过COVAX「尽快分配」，并未提出新的解决办法。

唐宁街声明还说，强生本周稍晚将宣布英国政府「将绝大部分多余疫苗分享出去」的计画细节。

英国高效率接种疫苗大幅降低确诊数与住院率，但部分专家警告，Delta变异株的确诊数攀升，可能威胁到疫苗接种进展。这种最先在印度现踪的变种病毒，据说更容易传播，也更可能造成重症。

© 2021 AFP