英首相否认曾拿群体免疫当抗疫策略 前心腹批说谎

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（法新社伦敦23日电） 英国首相强生宣称在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情之初，群体免疫并非政府策略。现在下议院即将就国家抗疫措施举行听证会，前资深幕僚康明兹在会前指控强生说谎。

康明兹（Dominic Cummings）预计26 日向下议院卫生与科学专责委员会作证，他已暗示自己掌握关键文件，将披露政府在2020年初疫情刚到英国时的应对方式。

康明兹在去年底遭到开除，最近与唐宁街首相府针锋相对。首相府指控他泄露内部对话与文件给媒体。

康明兹推文称，英国政府最初有意把新型冠状病毒当成流感看待，试图藉由建立自然抵抗力，来实现群体免疫（herd immunity）策略。但强生（Boris Johnson ）否认这曾是官方计画。

康明兹昨晚推文：「首相府决定说谎…说谎既愚蠢又极不道德。」

他表示，在2020年9月前达成群体免疫，「确实曾是官方计画」。

康明兹也说，最初的群体免疫策略在2020年3月第一次封城前的两周就被抛弃，是「整起灾难的根本问题」。

他写道：「如果我们做好正确准备，让能干的人来负责，我们可能可以避免第一次封城，『肯定』不需要第二和第三次封城。」

政府首席科学顾问瓦伦斯（Patrick Vallance）2021年3月曾暗示群体免疫是目标之一，但卫生大臣韩考克（Matt Hancock）两天后说，群体免疫并非「目标或策略」。

康明兹警告，他在26日出席听证会前，就会把「COVID决策关键历史文件」交给下议院委员会。

康明兹受官方机密法（Official Secrets Act）约束，公布机密文件的能力受限。

© 2021 AFP