英：盼COP26峰会13日达成协议闭会

（法新社格拉斯哥12日电） 联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）各造今晚在苏格兰格拉斯哥通宵谈判，轮值主席的英国目标是在明天达成全球协议。

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英国首相强生（Boris Johnson）呼吁富国挹注更多资金以取得突破，暴露出这场马拉松式会谈的主断层线。

以印度为首的发展中经济体，由于未能取得财政支持的承诺、以协助他们从化石燃料过渡并因应气候变迁日益加剧的冲击情况下，拒绝采取更多措施来减少温室气体排放。

这场僵局已使为期两周的COP26会议超过原定时程，大会表订落幕时间是格林威治标准时间12日1800。

COP26主席夏玛（Alok Sharma）在今晚给各国代表的一封信中说：「我估计明天下午举行正式全体会议，在通过决议后结束会议。」

来自近200个国家的代表被赋予的任务，是维持巴黎协定将全球平均气温较前工业化时期上升幅度限制在摄氏1.5度内的目标。全球暖化引发的灾难侵袭世界各地，切中要害。

稍早前，强生在伦敦附近告诉记者：「我们确实需要有人掏钱出来，帮助发展中国家做出必要的改变。」（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

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