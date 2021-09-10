英18岁拉杜卡努与加19岁费南德兹 晋美网决赛争后冠

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（法新社纽约9日电） 英国18岁女网选手拉杜卡努（Emma Raducanu）与加拿大19岁好手费南德兹（Leylah Fernandez）今天各自在美国网球公开赛淘汰对手，两人都是首度闯进大满贯赛决赛。

女网世界排名第150名的拉杜卡努，以6比1、6比4拍落大会第17种子希腊对手莎卡瑞（Maria Sakkari），成为首位打进大满贯赛决赛的会外赛选手。

拉杜卡努说：「我打进决赛了，真不敢相信。」

拉杜卡努成为自2004年17岁的俄罗斯「漂亮宝贝」莎拉波娃（Maria Sharapova）在温布顿网球锦标赛封后以来，晋级大满贯赛女单决赛的最年轻选手。

她也是继比利时好手克莱丝特丝（Kim Clijsters）复出赢得2009年美网冠军后，历来第2位以排名100名以外之姿闯进美网女单决赛的选手。

拉杜卡努晋级11日登场的美网女单决赛，将与刚满19岁的加拿大选手费南德兹捉对厮杀。

拉杜卡努说：「有人有任何期待吗？我是从会外赛打进来，所以严格来说，我一点压力也没有。」

稍早，世界排名第73的费南德兹以7比6（7/3）、4比6、6比4，淘汰世界排名第2的白俄罗斯好手莎芭莲卡（Aryna Sabalenka），首度闯进大满贯赛单打决赛。

接下来将是自1999年美网当年17岁的美国好手小威廉丝（Serena Williams）击败18岁的瑞士好手辛吉丝（Martina Hingis）以来，首见两位不到20岁的小将争夺大满贯赛女单冠军，也是开放年代以来第8场都是由10多岁选手争冠的大满贯赛决赛。

拉杜卡努力拚成为自韦德（Virginia Wade）1977年在温网封后以来，首位赢得大满贯赛单打冠军的英国女网选手，以及自韦德1968年夺得美网冠军以来，首位捧回美网金杯的英国女将。

© 2021 AFP