英NHS警告：血氧机对深肤色COVID患者准确率较低

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（法新社伦敦31日电） 英国国家卫生机构今天警告，COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染者在家自我监控血氧浓度的装置，可能对肤色较深者显示较不准确的读数。

这是针对脉冲式血氧机（pulse oximeters）做出的警告，现在很多有重大COVID-19症状风险者使用脉冲式血氧机监测血氧浓度，若血氧浓度低于特定数值，就需要住院。

英国国民保健署（NHS）对有COVID症状者、65岁以上者或临床诊断为脆弱者提供脉冲式血氧机，国民保健署表示，「有通报说脉冲式血氧机可能对肤色较深者较不准确，可能会显示出较高的血氧浓度」。

国民保健署官网最新指南警告写道：「有通报显示，如果您的肤色是棕色或黑色，脉冲式血氧机可能较不准确，可能显示您的血氧浓度较高。」指南还说，最重要的就是定期检查指数有没有下降。

国民健保署种族与健康观望台（Race and Health Observatory）主管纳克维（Habib Naqvi）表示，受影响的是「黑人（和）亚裔多元族群」。

英国少数族裔感染COVID的死亡率最高，尤其是非裔黑人和孟加拉裔。

© 2021 AFP