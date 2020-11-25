苹果安全长遭控提供200台iPad 与加州警方换持枪证

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山24日电） 苹果公司（Apple Inc.）全球安全长穆易尔（Thomas Moyer）被控贿赂，据称他向加州执法官员提供200台iPad，以替苹果职员换取持枪许可证。

加州圣克拉拉郡（Santa Clara County）地方检察官昨天发表声明说，穆易尔承诺向圣克拉拉郡警长办公室提供200台iPad，市价约为7万美元（约新台币200万元），以换取隐藏持枪许可证（concealed weapons permits, CCW）。

然而，这项提议在最后一刻取消了。

地方检察官声明说，副警长孙恩（Rick Sung）与警监颜森（James Jensen）也被控索取馈赠；历时两年的调查发现，隐藏持枪许可证原本是要等警方拿到iPad 后才会发出。

地方检察官罗森（Jeff Rosen）在声明中说：「副警长孙恩与警监颜森把隐藏持枪许可证当作商品，找到愿意掏钱的买家。」

根据检方声明，穆易尔提供市价7万美元的iPad贿赂警方，是为了换取4张隐藏持枪许可证。

不过，「在孙恩与穆易尔得知地检署对警长办公室发出搜查令并扣押所有隐藏持枪证的纪录时」，他们取消了这项安排。

穆易尔的律师史万森（Ed Swanson）在书面声明中说：「穆易尔是清白的。他没有做错事情，他整个职涯都是按正直的最高标准行事。我们肯定法官将宣告他无罪。」

史万森坚称：「苹果的确提议捐赠iPad、也确实申请了隐藏持枪许可证，但这两件事情没有关联，这不是交换条件。」

他说：「说穿了，这起案件是关于圣克拉拉郡警长与地方检察官长期以来闹得不可开交的纠纷，穆易尔只是受到连累。」（译者：张晓雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP