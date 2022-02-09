苹果将推Tap to Pay功能 iPhone变身行动收银机

（法新社华盛顿8日电） 苹果公司将于今年稍后推出新的支付功能，号称美国企业和商家只需使用iPhone，就能接受非接触式信用卡或其他数位钱包的感应付费，成为进军蓬勃发展支付业务的新挑战者。

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苹果（Apple）今天表示，毋须安装额外硬体，顾客只须将自己的装置贴近商家的iPhone，就可进行无接触支付，不再需要依赖电子支付公司Block等第三方业者的支付终端设备。

苹果表示，新支付系统将采用近距离无线通讯（NFC）技术来支援各种付款方式，包括iPhone与iPhone之间。这家科技巨头补充说，苹果不会知道采购与支付的所有过程，隐私安全无虞。

苹果在声明中说，「这项新功能将使全美各地数以百万计商家，从小型企业到大型零售商都能使用他们的iPhone」接受顾客付款。

苹果说，支付平台Stripe和电商Shopify今年春天将率先向美国企业客户提供Tap to Pay支付服务，其他平台预计将于今年稍后跟进。

Stripe商务长阿瓦拉多（Billy Alvarado）表示：「无论你是网际网路优先（Internet First）的零售商还是个人企业家，都可以利用口袋里的装置接受非接触式支付，也就是你的iPhone。」

苹果推出新的支付系统，作为其进军金融服务业的最新新举措。只要具有非接触式感应功能，顾客也可使用信用卡和签帐金融卡进行付款，比如Visa和万事达卡（MasterCard）。

苹果不断强化其在金融科技方面的服务，除了2019年与高盛集团（Goldman Sachs）合作发行信用卡Apple Card，据报目前正在研发「先买后付」服务。

不过，苹果并不是第一个不需安装额外设备就能将旗舰智慧型手机变成支付终端设备的公司，韩国三星公司（Samsung）早在2019年10月就已推出类似服务。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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