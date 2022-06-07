苹果开发者大会登场 推删除讯息等新功能

（法新社加州古柏迪诺6日电） 苹果公司今天召开自COVID-19疫情爆发以来的首场实体开发人员大会，展示晶片、地图与能删除误传讯息的功能，但没有推出任何虚拟实境作业系统或硬体。

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苹果公司（Apple Inc.）展示了内建在iPhone、Apple Watch等设备作业系统的新功能与性能，还公布了速度更快的新MacBook Air笔记型电脑，采用的是第2代的客制化晶片。

这是苹果首度在矽谷重镇古柏迪诺市（Cupertino）园区举行的开发者大会，也是苹果自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来的首场实体开发者大会，执行长库克（Tim Cook）与他的团队在主题演讲上向众人展示即将问世的创新技术。

然而，苹果团队没有公布关于远端虚拟实境作业系统或硬体的更新消息。

不过，开发商还是可以在为期一周的大会期间与苹果工程师会面，甚至在有隔音房间的新建筑内交流脑中构想，不用害怕被别人听到。

除了推出新的MacBook机型外，大家可藉着开发者大会深入了解苹果旗下产品的新一代作业系统。

苹果公布作业软体的更新功能，将可让使用者删除与编辑刚传出的讯息，且能让iPhone主萤幕的选项个人化。

© 2022 AFP