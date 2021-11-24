苹果控告以色列间谍软体商NSO

（法新社华盛顿23日电） 苹果公司（Apple Inc.）今天向间谍软体公司NSO集团提告，指控NSO锁定苹果装置用户为监控目标，还说这家陷入恶意软体「飞马」监控丑闻的以色列公司，需为此负起责任。

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NSO集团（NSO Group）早因「飞马」（Pegasus）软体传出将数以万计活跃人士、记者和政治人物列为潜在目标而深陷争议，现在又被苹果公司提告，无疑雪上加霜。

美国当局数周前以NSO遭控「让外国政府得以进行跨国镇压」为由，限制NSO与美国组织之间的关系。

法新社报导，苹果发声明宣布在美国加州联邦法院递状时表示：「为避免用户受到进一步侵害和伤害，苹果也将申请永久禁制令，禁止NSO集团使用苹果软体、服务或装置。」

苹果软体工程副总裁费德里吉（Craig Federighi）说：「NSO集团这种国家资助的行为者花费数以百万计美元在尖端监控技术上，却未实质负起责任，那需要改变。」

NSO尚未回覆记者询问。

脸书（Facebook）2019年就曾对NSO集团提出诉讼，指控NSO利用聊天软体WhatsApp，来对记者、人权运动人士等人进行网路间谍活动。

© 2021 AFP