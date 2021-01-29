苹果脸书互批 两大科技巨头杠上

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（法新社旧金山28日电） 苹果公司（Apple）执行长库克今天暗批脸书（Facebook）的商业模式助长不实讯息与暴力，另据报导，脸书则准备对苹果提反垄断诉讼，两大科技巨头之间的夙怨再度加剧。

矽谷科技媒体The Information报导，这起诉讼指控苹果滥用对旗下App Store的控制权，要求脸书等外部应用程式开发商遵守，自家应用程式不受限的规范。

脸书不愿证实或否认这篇报导，而是向法新社表示：「我们已多次表明，我们认为苹果利用对App Store的控制从事反竞争行为，牺牲应用程式开发商和小型企业藉此获利。」

苹果尚未回覆置评要求，不过根据美国财经媒体CNBC和「华尔街日报」（The Wall Street Journal）报导，针对资料隐私保护在布鲁塞尔举行的虚拟会议上，库克（Tim Cook）抨击「演算法助长不实资讯和阴谋论」，似乎针对脸书。

报导说，库克并没有直接提及脸书，而是抨击依据目标广告的商业模式，而这类广告正是社群媒体的主要收入来源。

库克表示：「如果企业的商业模式是建立在误导用户、资料滥用，以及提供别无选择的选项，这种企业不值得我们赞扬。」

报导指出，他认为线上平台若沦为激进团体的温床，或是质疑挽救性命的疫苗，可能会导致「两极化、失去信任，当然还有暴力」。

美国两大科技巨头近期多次因苹果的iOS作业系统改版起争执。最新推出的iOS版本包含追踪透明化功能，脸书声称，新功能将损及他们呈现目标广告的能力。

脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）在27日法人说明会上向投资人表示，苹果是脸书最大的竞争对手之一。

祖克柏说：「苹果具有各种利用旗下平台优势的诱因，干预我们和其他应用程式的运作方式，他们经常这么做偏袒自家应用程式。」

他表示：「苹果也许会说，此举是为了帮助大众，但他们明显是着眼于竞争利益。」（实习编译：陈羿?/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP