荣誉处决巴基斯坦网红 凶手弟弟传将无罪获释

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（法新社巴基斯坦拉合尔14日电） 巴基斯坦网红巴洛赫遭弟弟瓦希姆「荣誉处决」身亡，服刑不到6年的瓦希姆，传出将会被无罪释放。 在2016年遇害身亡前，巴基斯坦网红巴洛赫（Qandeel Baloch）因为性挑逗和大胆的发文而走红，但那些疯传的发文与该国根深蒂固的传统父权社会背道而驰。 巴洛赫的胞弟瓦希姆（Muhammad Waseem）当时因为勒死她而被捕，之后被判终身监禁。对于杀害姐姐一事，瓦希姆告诉媒体，自己并不后悔，因为她的行为让人「无法容忍」。 瓦希姆的律师告诉法新社，摩尔坦（Multan）法院已「宣告他无罪」。律师并未进一步说明细节。 法院的命令目前尚未公开。