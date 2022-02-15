荣誉处决巴基斯坦网红 凶手弟弟传将无罪获释
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（法新社巴基斯坦拉合尔14日电） 巴基斯坦网红巴洛赫遭弟弟瓦希姆「荣誉处决」身亡，服刑不到6年的瓦希姆，传出将会被无罪释放。 在2016年遇害身亡前，巴基斯坦网红巴洛赫（Qandeel Baloch）因为性挑逗和大胆的发文而走红，但那些疯传的发文与该国根深蒂固的传统父权社会背道而驰。 巴洛赫的胞弟瓦希姆（Muhammad Waseem）当时因为勒死她而被捕，之后被判终身监禁。对于杀害姐姐一事，瓦希姆告诉媒体，自己并不后悔，因为她的行为让人「无法容忍」。 瓦希姆的律师告诉法新社，摩尔坦（Multan）法院已「宣告他无罪」。律师并未进一步说明细节。 法院的命令目前尚未公开。
这起事件是近年最受关注的「荣誉处决」（honour killing）案。所谓「荣誉处决」是指当地女性据信因为让家族「蒙羞」，而遭男性亲戚夺命的一种惩罚形式。 在「荣誉处决」的案件中，加害者与被害人通常在同一个家族中，而根据巴基斯坦最新的法令，执行「荣誉处决」的加害者，无法再像过往取得被害人家属的原谅而获得减刑。 然而，谋杀案是否为「荣誉处决」，乃由法官判定。这意味着，理论上来说，杀人犯可以宣称是因为其他动机而下手，并仍获得赦免。 在巴洛赫的案子上，她的双亲起初坚持不要赦免儿子，但他们稍后改变主意，并称希望儿子能获原谅。 巴洛赫与瓦希姆母亲的律师表示，她已经「同意」原谅儿子。 瓦希姆预料将在本周稍晚获得释放。 巴洛赫遇害后3个月，巴基斯坦国会通过新法，规定「荣誉处决」的行为将被判处无期徒刑。
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