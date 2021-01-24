药厂疫苗供应量将低于预期 欧盟会员国跳脚

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（法新社巴黎23日电） 英国制药业者阿斯特捷利康警告，公司向欧洲提供的冠状病毒疫苗初期供应量将低于预期，这再度引发各界对推动接种疫苗的忧虑，迫使一些国家为疫苗交货量大幅减少拟定应变计画。

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）22日宣布这项讯息，这家公司和牛津大学（Oxford Universtiy）共同研发出牛津疫苗。美国辉瑞（Pfizer）公司上周也宣布，公司和德国BioNTech共同研发的疫苗因为在比利时主要工厂的工程，疫苗将延后一个月出货。

民众对2019冠状病毒疾病（COVID-19）变种病毒的担忧日益加深，特别是在英国出现的变种病毒，据信比原来的病毒更具传染性。

总体而言，欧洲现在已通报超过69万2000例染疫死亡和近3200万例确诊。

到目前为止，欧盟已经批准辉瑞&BNT疫苗及美国生技公司莫德纳（Moderna）的疫苗，但尚未批准阿斯特捷利康和牛津大学共同研发的疫苗，预计将在1月29日决定。

阿斯特捷利康公司在声明中说，一旦获得欧盟批准，「初期数量将低于预期」，尽管疫苗推出时间不会延迟。

阿斯特捷利康公司将此归咎于「我们欧洲供应链中的一个生产基地产量下降」，并表示2月和3月就会增加产量。

欧盟负责卫生业务的执行委员凯瑞亚基德斯（Stella Kyriakides）说，这项宣布引起欧盟成员国「深切不满」，并「坚持要有准确的交货时间表」。

奥地利卫生部长安修柏（Rudolf Anschober）认为，这是「非常非常坏的消息」，并表示2月将只收到65万剂阿斯特捷利康公司提供的牛津疫苗，只略多于原本预期的一半。

爱尔兰总理马丁（Michael Martin）表示，减少疫苗供应「将打乱我们的计划」。

义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）则在脸书上贴文表示，政府正考虑对阿斯特捷利康这「令人难以接受的」宣布采取法律行动。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP