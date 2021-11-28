荷兰严防Omicron蔓延 旅客机场苦等筛检

（法新社荷兰史基普27日电） 从南非飞抵荷兰的2架飞机上有61人确诊，当局认为至少「有一部分人」感染的是Omicron变异株，因此加强检疫，让旅客为接受筛检而在机场苦候多时。

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荷兰为预防COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异病毒珠Omicron入侵，26日禁止所有来自非洲南部的班机降落，但荷兰皇家航空（KLM）2架分别从南非开普敦与约翰尼斯堡起飞的客机已抵达阿姆斯特丹史基普机场（Schiphol Airport），这两架班机上共载有624人。

法新社报导，乘客表示，为了采检，他们在入境大厅苦等好几个小时。他们也通报说，现场许多人没有戴口罩，也没有维持社交距离。

根据乘客齐默曼（Paula Zimmerman）记录了她这一个晚上的经历，并将影片上传推特（Twitter）。她表示，苦等数小时之后，她终于收到筛检阴性的通知，但接下来仍得待在家中隔离5天。

齐默曼告诉法新社，机上的人「从停机坪被带到隔离的房间，等了4个小时才开始进行筛检」。

她说，「机上每个人都在那里」，且几乎都没有遵守社交距离规范。

她发布的最后一支影片显示，还有一排乘客等着筛检，另外还有一些人已经睡倒在长椅或地板上。

她推文说：「当局的组织能力很糟糕，这很令人遗憾，希望已汲取到相关经验供未来参考。」

荷兰国家公共卫生及环境研究院（National Institute for Public Health, RIVM）的声明表示，「完成COVID-19筛检、结果呈阳性反应的人之中，一部分可能已经染Omicron。」

发言人说，他们「几乎肯定」这些病例为Omicron，但需要进一步分析。RIVM表示，结果将在明天公布。

荷兰卫生局（Dutch Health Authority, GGD）则发布声明说：「我们目前知道的是，61人的筛检结果呈阳性反应，531人为阴性反应。」

卫生局表示，筛检结果呈阳性反应的人，有症状者一律在旅馆隔离7天，无症状者隔离5天；筛检呈阴性反应的人，入境者必须居家隔离，过境者则可继续走接下来的行程。

© 2021 AFP