荷兰人高唱生而自由 专家：助长疫情升温

（法新社海牙3日电） 近期爆发反防疫示威的荷兰拥有85%成人疫苗接种率，却是最新一波COVID-19疫情的严重受灾国之一；专家表示，此现象部分可归因于荷兰式的个人自由及社会责任思维。

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荷兰民众常不戴口罩，COVID-19疫苗通行证形同虚设，当局畏避落实防疫指引，这反映出公民和政府之间对「社会契约」（Social Contract）的长期依赖，并以此维持国家运作。

荷兰总理吕特（Mark Rutte）在疫情大流行一开始宣布的「智慧封锁」，就比多数欧洲国家的防疫限制宽松。

吕特在2020年3月表示：「政府说，『你必须这样做，你必须那样做』，在荷兰，我们不这么运作。」

起初，习惯于高度共识型政治体系的荷兰人遵守了防疫规范，流行病学家兼政府顾问庞登（Mark Bonten）回忆道：「我们曾并肩对抗病毒。」

不过，随着渐失民心的荷兰政府陷入操之过急解除限制与重祭限令的循环，事情开始变了调。

拥有1700万人口的荷兰近期单日确诊数屡破2万例，医院加护病房应接不暇；数个城市11月爆发反防疫示威，演成国内数十年来最严重暴动。

庞登说，人民对政府防疫限制的友善态度已经「急剧削弱」，荷兰人珍视他们的自主权，自由意志是国家本质的一部分。

流行病学家罗森达尔（Frits Rosendaal）告诉法新社：「人们对规定反感，也厌恶执行规范的当权者。与别的国家没有其他区别。这就是（人的）行为。」

荷兰政府拒绝回应法新社的多次置评要求。

荷兰85%成年人已施打疫苗，国家公共卫生及环境研究院（National Institute for Public Health, RIVM）传染病部门主管蒂曼（Aura Timen）说，剩余的未接种疫苗者「占加护病房住院人数的70%」。

荷兰疫情升温因素也包含疫苗无法提供绝对保护力、Delta变异株的传染力、国家人口密度高以及病毒在冬季加剧传播。

但蒂曼认为荷兰人有义务遵守政府新规，包含商店和餐厅在下午5时关闭，「我希望荷兰人会坚守这些措施，因为只有民众遵守，规定才会起作用」。

荷兰国家公共卫生及环境研究院指出，祭出新的第一轮COVID-19遏制措施后，国内上周确诊病例仅增加了1%，在此的前一周则激增了39%。

蒂曼说，这些限制应该「也有助于控制Omicron变异株的进一步传播」。

一位在首都阿姆斯特丹（Amsterdam）郊区经营COVID-19检测中心的商人认为，荷兰人是否会遵守规范还有待观察。

他仅愿意具名为尚（Jan）。他表示，他不会要求客户提供COVID-19通行证，且尚的公司在封城期间维持营业，但他和员工每天都接受检测。

尚还没打疫苗，也不会让他的孩子接种，但原则上他并不反对施打。「我运用我的智慧。我不会自然而然地认定，遵守规则就是正确答案」。」

© 2021 AFP