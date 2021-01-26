荷兰反宵禁骚乱延烧3晚 总理痛批「暴力犯罪」

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（法新社阿姆斯特丹/海牙25日电） 荷兰政府近日祭出新防疫宵禁令，前2天各地陆续爆发抗议潮。随着抗议活动升级为骚乱，总理吕特今天谴责此事是「暴力犯罪」。

这场骚乱已延续到第3个晚上，警方今天逮捕至少70人。

今天在鹿特丹（Rotterdam）和阿姆斯特丹（Amsterdam）等大城，还有哈尔伦（Haarlem）、赫伦（Geleen）、斯海托亨博斯（'s-Hertogenbosch）等较小市镇都出现破坏公物及其他骚乱行为，其背后动机已不似初衷那样明确，且绝大多数骚乱分子为青少年。

抗议者不满新防疫宵禁政策，在几座城市的街头横冲直撞。荷兰总理吕特（Mark Rutte）今天公开谴责这些「暴力犯罪」。

他向记者表示：「完全无法接受。任何正常人都会认为这是恐怖行为。」他接着说：「这帮人的动机与抗议毫无关系，这就是暴力犯罪，我们也会采取相应的手段。」

南部爱因霍芬市（Eindhoven）上演大规模抗议活动，警方出动催泪瓦斯驱离几百名群众。当地中央火车站商家遭洗劫一空，还有1辆车子被纵火。

爱因霍芬市长佐瑞茨玛（John Jorritsma）将这些骚乱比作「内战」，呼吁军队进驻市区。

恩斯赫德镇（Enschede）有医院遭民众投掷石头，吕特痛批这些人是「蠢货」。

今天晚间，多位市长宣布将执行紧急应变措施，赋予警方更多执法权去遏止骚乱行为。

荷兰境内迄今累计95万2950起2019 冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，其中1万3579人染疫病故。

© 2021 AFP