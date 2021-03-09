荷兰国会选举 防疫是主轴其他议题不受关注

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（法新社海牙9日电） 荷兰下周举行国会选举，因正值疫情肆虐之际，防疫成为选战攻防主轴，移民等议题则较未受到关注，一般看好现任总理吕特可望赢得第4个任期。

疫情蔓延肆虐1年后，尽管荷兰近期因防疫宵禁而爆发数十年来最严重的暴动，但是由于民众团结为国，在各项民调中，吕特（Mark Rutte）仍保持领先。

在17日投票前，疫情成为选战攻防主轴，其他议题几乎没有讨论空间，像是反伊斯兰、反欧盟的反对派领袖怀尔德斯（Geert Wilders）提出的反移民政见等。

部分投票所将在15及16日先开放，给长者与染疫高风险族群提前投票。

阿姆斯特丹自由大学（VU University）政治系教授克鲁威尔（Andre Krouwel）说：「这次选举当然与疫情息息相关，还有因疫情引发的经济萎缩危机，不同于先前选举较关注移民与欧盟整合。」

这次共有37个政党拚战大选，堪称数十年来最多，将角逐荷兰国会下议院150个席次。

吕特所属自民党（VVD）目前在下议院占33席，并领导与基督教民主党（Christian Democratic Appeal）、基督教联盟党（Christian Union）和中间偏左的民主66党（D66）所组四党执政联盟。（译者：曹宇帆/ 核稿：林治平）

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