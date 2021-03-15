荷兰大选登场 料总理吕特可连任

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（法新社海牙15日电） 荷兰今天开始为期3天的国会大选投票，这将是欧洲第一场考验政府防疫政策的重要选举，预料总理吕特（Mark Rutte）可顺利连任。

投票所已于上午7时30分（台湾时间下午2时30分）开放。目前荷兰正在实施宵禁等迄今最严格的2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制令，今明两天主要是给高风险族群投票，17日才是主要大选日。

法新社记者表示，在海牙（The Hague）马德罗丹（Madurodam）小人国主题公园一处投票所，可以看到稀稀落落的投票民众。

警方昨天才动用水炮驱赶反对吕特的抗议民众。今年1月，荷兰还因为在二战后首度实施宵禁而引发暴动。

但由于吕特稳定掌控疫情，预料将可继续领导他的第4个联合政府。吕特自2010年起担任荷兰总理，是欧洲目前在任最久的领导人之一。

政府防疫成就已盖过移民等等之前的重要议题，民调显示，吕特的自民党（VVD）支持率约25%。

阿姆斯特丹自由大学（Vrije Universiteit Amsterdam）政治学教授克鲁威尔（Andre Krouwel）告诉法新社：「看来右派选民真的喜欢自民党和吕特，或者的确特别喜欢总理。」

「所以他们（政府）不只有我们形容的、担任总理职位提供的『总理红利』，还有『冠状病毒红利』，因为他是疫情时期的发言人。」

吕特遥遥领先支持率第2的对手，也就是怀尔德斯（Geert Wilders）领导的反伊斯兰政党自由党（PVV）。自由党支持率13%左右，可能保有国会第2大党的地位。

© 2021 AFP