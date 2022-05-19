荷兰总理删除老旧手机讯息 引发外界质疑

（法新社海牙18日电） 荷兰总理吕特（Mark Rutte）多年来手动删除手机中的简讯是为了节省空间，且坚称所有重要讯息都已存档。

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吕特对现用诺基亚（Nokia）老旧手机的忠诚度，与他节俭的公开形象相符。由于「民众报」（De Volkskrant）为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情寻求取得政府通讯，而致吕特承认删除简讯。

根据民众报，55岁的吕特亲自选择哪些讯息要删除，哪些讯息足够重要，可以转发给政府官员，以永久留存。吕特告诉记者：「我遵守了指导方针。」

吕特因为拥有安渡丑闻的能力，而被荷兰媒体称为「不沾锅总理」（Teflon premier）。吕特并说，他「从未故意」藉由选择删除哪些讯息，来隐瞒重要的事情。

吕特以生活低调闻名，包括骑脚踏车上班。他说他「不是智慧型手机的忠实粉丝」，因为智慧型手机很难打字，因此才一直使用老旧手机。

他说，他的手机曾因为存有数千则讯息而致速度开始变慢，所以他着手删除一些讯息。

根据荷兰法律，政府某些通讯必须保留，以便能向公众解释，何为会做出某些选择。

民众报2020年依据资讯自由法提出查阅的要求，盼获取吕特手机中的讯息。但民众报表示，让他们意外的是，仅收到吕特转发给官员的讯息， 该报希望获得更多资讯。

代表荷兰政府的律师昨天表示，吕特已经进行「即时存档」，没有理由怀疑总理有违反规定的行为。

不过吕特的新闻幕僚也证实，吕特现已有一支智慧型手机，因为他的旧手机在访问美国期间无法连接网路。

© 2022 AFP