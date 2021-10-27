荷兰法庭判克里米亚文物归乌克兰 俄罗斯不满

（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯调查人员今天表示，他们将调查荷兰上诉法院将克里米亚出土的黄金宝物归属乌克兰的裁定。乌克兰当局称之为对抗莫斯科的胜利。

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阿姆斯特丹上诉法院本周裁定，这批「斯基泰金器」（Scythian Gold）应该交给乌克兰。在2014年俄罗斯吞并克里米亚前，这些古文物由克里米亚的博物馆出借给荷兰阿姆斯特丹的阿拉德．皮尔逊博物馆（Allard Pierson Museum）展出，因此乌、俄两方后续也因为文物归属权而在荷兰打官司。

俄罗斯调查委员会发表声明说：「荷兰做出了曲从政治局势的决定。」声明也提到，这些藏品已由克里米亚博物馆「保存了数十年」。

委员会表示，已指示克里米亚调查人员「针对不归还属于克里米亚共和国文物的事实展开调查」。

这场诉讼战始自2014年，当时克里米亚4间博物馆共同发起法律挑战，要求荷兰的阿拉德．皮尔逊博物馆将这些金器送回。

2016年，荷兰下级法院裁定，这些文物属乌克兰文化遗产的一部分，必须归还给基辅，而非诉请归还的博物馆，理由在于克里米亚并不被视为主权国家。

克里米亚这些博物馆对这项判决提出上诉。但今天荷兰上诉法院裁定乌克兰应持有这些金器，「直到克里米亚局势稳定」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）将这桩裁决称为「等待已久的胜利」。他在推特上说：「我们会夺回属于我们的东西，继斯基泰金器之后，我们也会让克里米亚归还原主。」

© 2021 AFP