荷兰知名记者遭枪击生命垂危

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（法新社阿姆斯特丹7日电） 荷兰知名犯罪新闻记者德伏里斯昨天傍晚在阿姆斯特丹市中心街头遭人开了5枪，其中1枪击中头部，被送往医院急救。警方表示，他目前情况仍危急。

阿姆斯特丹市长哈赛玛（Femke Halsema）告诉媒体，勇于替犯罪受害者发言而闻名的德伏里斯（Peter R. de Vries）「正在为生命奋战」。

目击者告诉媒体，德伏里斯身中5枪，其中一枪击中头部。64岁的德伏里斯是媒体记者，同时也是电视节目主持人

警方表示，目前已逮捕3人，其中一名涉嫌开枪，但未对可能的开枪动机透露任何细节。

荷兰总理吕特（Mark Rutte）告诉媒体，这起攻击案「令人震惊和难以理解」。

「这是对勇敢记者的攻击，也是对我们民主和法治至关重要的新闻自由的攻击。」

德伏里斯在晚间7时30分左右遇袭，当时天色未暗，他刚上完脱口秀节目，离开电视台摄影棚。

荷兰报纸「誓言报」（Het Parool）引述一名居民表示，她听到5声枪响后，出外查看，发现德伏里斯倒卧在地，血流满面。

吕特和司法部长葛拉佩浩斯（Ferdinand Grapperhaus）在国家安全反恐协调官（Dutch National Coordinator for Security and Counterterrorism）办公室开会，讨论这起枪击案。

葛拉佩浩斯告诉记者：「这是黑暗的一天，不只对德伏里斯的亲友来说如此，对新闻自由来说也是。」

过去，德伏里斯曾因担任记者和在法庭上参与知名犯罪案件的审判而遭到威胁，获得警方提供保护。

像是1983年荷兰啤酒大亨海尼根（Freddy Heineken）遭绑架案。他出版了一本关于这起绑架案的书，后来改编拍成电影，由安东尼霍普金斯（ Anthony Hopkins）主演。

德伏里斯也曾因揭发2005年一名美国少女在加勒比海阿鲁巴岛失踪之谜，而拿下一座国际艾美奖（International Emmy ）。

© 2021 AFP