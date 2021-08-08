荷兰长跑名将哈山东奥夺2金1铜创新猷

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（法新社东京7日电） 出生于衣索比亚的田径长跑名将哈山，15岁时以难民身分迁居至荷兰，她在本届东京奥运风光摘下2金1铜，成为奥运史上首位在1500、5000和1万公尺项目都拿到奖牌的选手。

哈山也成为继衣索比亚名将狄芭巴（Tirunesh Dibaba）在2008年北京奥运之后，第2位在5000和1万公尺同时摘金的田径选手。

哈山（Sifan Hassan）1993年出生于衣索比亚阿达马（Adama），15岁时以难民身分逃往荷兰，受训成为护理师并练习跑步。事实上，在离开母国之前，哈山就已沉迷于跑步，她说因为自己总是「精力满满」。

20岁取得荷兰国籍的哈山很注重隐私，她鲜少谈及离开衣索比亚的原因，但曾告诉媒体，自己初抵荷兰时，来到一座位在泽伊德拉伦（Zuidlaren）的庇护所，「我天天哭泣，我无法离开，那里宛如监狱」。

哈山后来与一群寻求庇护者搬到其他住所，她告诉监护人自己想跑步，因此获协助加盟吕伐登（Leeuwarden）当地一间田径俱乐部。

刚到莱奥尼塔斯（Lionitas）俱乐部时，哈山只有一双旧运动鞋，因此俱乐部为她提供了全新钉鞋，开启她迈向奥运之路的第一步。

哈山自2013年以来就一直是顶尖跑者，曾在2015年世界田径锦标赛1500公尺拿下铜牌，但使她摇身变成中长跑霸主的契机，是在2016年里约奥运1500公尺名列第5后，她换了教练并搬到美国，加入旨在提升顶尖田径选手长跑能力的耐吉奥勒冈计画（Nike Oregon Project）。

然而，耐吉奥勒冈计画在2019年因总教练沙拉萨（Alberto Salazar）试图在多名运动员身上使用禁药而被终止，尽管哈山否认服用兴奋剂且未曾被检查出用药，但她耀眼的成绩依旧因此蒙上些许灰影。

奥勒冈计画丑闻被爆出来时，哈山正在杜哈（Doha ）参加世锦赛，她当时无惧舆论与流言，成为世锦赛史上第一个在1500和1万公尺两个项目都夺金的选手。

她在本届东奥开始前说，「我人生中压力最难以承受的时刻是在杜哈，而我挺过来了，我认为在东京，一切都会好起来，这不会很难」。

哈山在本届奥运参加1500、5000和1万公尺项目，她在谈及中长跑3金挑战时说，「很多人说我疯了，相信我，我也觉得自己疯了」，因为这意味她得在9天内完成6场赛事，跑完24.5公里。

哈山也表示，「对我来说，追随自己的心意很重要，做到这一点远比拿金牌要紧，这让我保有动力，让我持续享受这项美丽的运动。」

哈山在2日上午东奥女子1500公尺预赛时不慎大跌一跤，迅速爬起后追上对手，以小组第一取得晋级资格；晚上接续出战5000公尺决赛，以14分36秒79夺金。

哈山赛后开玩笑说道，「赛前我甚至不在乎，我太累了，没有咖啡的话，我成不了奥运冠军，我需要所有的咖啡因。」

哈山6日于1500公尺决赛缴出3分55秒86得到铜牌，今天在1万公尺决赛跑出29分55秒32镀金。

最终，哈山在9天东奥赛程展现惊人韧性，虽未能完成中长跑3金霸业，仍成为奥运史上首位在1500、5000和1万公尺项目都拿到奖牌的选手。

© 2021 AFP