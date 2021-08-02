荷兰长跑好手哈山东奥5000公尺摘金

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（中央社东京2日法新电导）荷兰长跑选手哈山（Sifan Hassan）今天在东京奥运田径女子5000公尺决赛的最后一圈全速飞冲，最终以14分36秒79拿下金牌，朝夺下空前奥运3冠王头衔的梦想迈进。

生于衣索比亚的哈山在本届奥运除了参加5000和1万公尺项目，今天上午也以小组第一的资格在1500公尺预赛晋级，她当时跌了一大跤，但随即爬起，场内稀疏的群众都倒吸一口气，最终以4分5秒17取得小组第一。

在今天5000公尺决赛中，赛道因稍早降下大雨而微湿。哈山在夺金后告诉记者：「我不敢相信！」

「我今天上午已经用光所有气力，感觉有点累。我无法相信发生了什么事，绊倒那时太恐怖了。」

「我之后感觉很糟，绝不认为我会是奥运冠军。」

在傍晚的决赛中，哈山持续等待时机到最后一圈，接着从领先群脱颖而出。她把自己的奥运首金归功于咖啡因。

哈山说：「这是很棒的一天。在我跌倒必须跳起来那时，我觉得自己用掉好多力气。我无法相信双腿的感觉，所有力量彷佛都离开了我。」

「在这场比赛前我什么都不管。我好累。没有咖啡我成不了奥运冠军。」

世锦赛双金暨里约奥运银牌得主、肯亚选手奥比里（Hellen Obiri）以14分38秒36再度镀银。衣索比亚选手特塞盖（Gudaf Tsegay）则以14分38秒87拿下铜牌。

© 2021 AFP