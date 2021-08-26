荷兰26日结束阿富汗撤离 憾无法运走所有合格者

广告 继续浏览后续

（法新社海牙26日电） 荷兰表示，今天将结束从阿富汗首都喀布尔撤离的班机，因为美国命令他们须在美军31日撤出前离开当地。这使得有些人可能被留在塔利班（Taliban）治下，荷兰承认这是痛苦决定。

荷兰外交部长卡哥（Sigrid Kaag）和国防部长毕勒维德（Ank Bijleveld）致函国会写道：「美国今天通知荷兰必须离开，因此我们极有可能在今天稍晚执行最后几趟航班。」

信中还说：「这是个痛苦的时刻。因为这意味，即使经过最近这段期间的一切努力，仍旧有具资格撤离到荷兰的人将被抛下。」

信件写道，在喀布尔（Kabul）机场的荷兰大使馆和军队人员也会搭上今天最后几架撤离班机。「我们已做了一切可能的安排，来协助现在在机场大门内的数百人搭上今天预定班机。」

两位荷兰部长还建议民众，为了安全理由避免靠近喀布尔机场。此外，荷兰将在当地保留一架C-130式力士型运输机（C-130 Hercules），以应付突发状况。

荷兰表示，美方之所以命令他们在31日前离开喀布尔机场，是因为最后几天会有大批美国军人和设备要从机场空运撤出。

荷兰政府指出，喀布尔机场周遭的「安全情况迅速恶化」，也是必须提前撤离原因。西方国家官员曾警告，喀布尔机场周遭可能发生恐怖攻击。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP