荷媒：荷兰总理恐成贩毒集团绑架目标

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（法新社海牙27日电） 荷兰当地媒体今天报导，荷兰警方加强对总理吕特（Mark Rutte）的维安措施，忧心他恐成为贩毒集团绑架或攻击的目标。

荷兰知名犯罪新闻记者德伏里斯（Peter R. de Vries）7月在阿姆斯特丹市中心街头遭人枪杀身亡，荷兰政府对组织犯罪展开扫荡，吕特可能成为目标的消息随之传出。

众所皆知吕特喜欢骑自行车在海牙到处跑。他甚至曾经骑自行车去和荷兰国王，以及外国领导人会面，没有太多维安措施。

「电讯报」（De Telegraaf）等多家媒体报导，54岁的吕特被称为莫克罗黑手党（Mocro Maffia）的着名贩毒集团盯上。

这个犯罪集团被昵称为莫克罗黑手党，因为成员主要为摩洛哥与荷属安地列斯裔。

吕特的办公室、荷兰维安与反恐国家单位，以及检方都拒绝对报导置评。

吕特办公室发言人告诉法新社：「我的立场无法置评，我们从不对维安相关议题发表评论。」

但「电讯报」报导，「有迹象显示他（吕特）可能成为攻击或绑架的目标」，并称曾在他周遭不同地方，多次发现与莫克罗黑手党有关的「可疑」人物。

报导称，德伏里斯被枪击身亡时，曾出现类似的盯哨行动，同样事情也发生在2019年莫克罗黑手党大老的审判中，一名目击证人代表律师遭枪击身亡事件。

「电讯报」称，接受特殊训练的警方人员已经被指派保护吕特，「明里暗里都有」。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP