荷德携手北海探钻天然气 要摆脱对俄能源依赖

（法新社海牙1日电） 俄罗斯终止对荷兰供应天然气后，荷兰政府今天表示，将与德国联合在北海钻探新天然气田。

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荷兰矿业部今天声明指出，副部长维尔布利弗（Hans Vijlbrief）已核发荷兰的开发许可，德国的核批程序也在加速进行。

荷兰经济与气候部表示，内阁支持在北海开发天然气，目的包括为家庭取暖提供充分的天然气。 在荷、德边界外海10海里处的钻探计画并非新构想，但在俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）昨天宣布中止对荷兰供应天然气后，使得这项争议性计画成为新应急措施。

在俄罗斯挥军入侵乌克兰下，荷兰能源企业GasTerra拒绝以俄国卢布作为支付货币。

德国下萨克森邦（Lower Saxony）一年前决定不对经济敏感性的奇尼科岛（Schiermonnikoog）和博尔库姆岛（Borkum）附近核发钻探证照，且荷兰环保团体仍有疑虑。

不过荷兰矿业部表示，德国下萨克森邦「由于乌克兰战争缘故，目前正做出不同的决定」。

荷兰矿业部表示，这个钻探平台将由附近德国风力发电场供应电力，预期2024年前可首度抽取天然气。

矿业部并未提供天然气开发量估值，不过荷兰政府先前数字指出，2018年到2050年，境内多个小型天然气田可望生产2320亿到3350亿立方公尺的天然气，其中6成源自海上。

荷兰在4月宣布，设定目标要在今年底前降低俄罗斯油气供应。

俄罗斯天然气占荷兰天然气总供应的15%，而德国更是倚赖俄罗斯能源供应。

欧洲最大经济体德国正积极设法摆脱对俄罗斯能源依赖，目前几已完全排除使用俄国煤炭。（译者：纪锦玲）

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