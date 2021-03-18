荷总理吕特称压倒性胜选 矢言带领国家走出COVID-19危机

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（法新社海牙17日电） 荷兰总理吕特（MarkRutte）今天声称在国会大选取得「压倒性」胜利，矢言将在第4个任期重建遭新型冠状病毒疫情重创的国家。

吕特自2010年起担任荷兰总理，是欧洲目前在任最久的领导人之一。出口民调显示，经过为期3天的投票后，吕特所属自民党（VVD）预计将在下议院150议席中拿下36席。

荷兰广播基金会（NOS）预测，亲欧洲联盟的「民主66党」（D66）将跃升为第2大党，怀尔德斯（GeertWilders）领导的反伊斯兰「自由党」（PVV）则落居第3。

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）怀疑论者的支持下，民粹政治人物鲍德（Thierry Baudet）领导的政党出人意料地成功拉高选情。为因应疫情升温，荷兰最近实施更严格的宵禁，引爆民众怒火，演变成数十年来最严重的大规模骚乱。

吕特在国会面带微笑地对记者说：「荷兰选民给了我的政党压倒性的信任票。」

他说，「我感到非常自豪」，还说自己赢得4个任期「令人振奋」。

吕特说：「在过去的10年间，并非一切都很好。」荷兰税务机关今年初爆出育儿津贴丑闻，错误指控超过2万个家庭诈欺，甚至涉嫌种族歧视，吕特领导的政府今年一月集体请辞。

「当然，未来几年要聚焦的主要问题，是如何在疫情后重建国家。」

「我们面临的挑战相当巨大。在接下来的几周和几个月，我们必须带领国家，摆脱冠状病毒危机。」

「我精力十足，还能再做下一个10年。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP