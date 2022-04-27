莫兰特关键一击猎杀灰狼 灰熊大逆转季后赛听牌

（法新社曼菲斯26日电） 莫兰特今天终场前关键的一次上篮得手，率灰熊在第4节成功逆转，以111比109击败灰狼，在季后赛首轮以3比2「听牌」。

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美国职篮NBA季后赛西区第2种子曼菲斯灰熊与第7种子明尼苏达灰狼，在季后赛首轮战成2比2平手，今天抢「听牌」的第5战在灰熊主场进行。

这场比赛灰熊打出13比2开局，但灰狼回敬一波17比4攻势，反以19比17超前。之后双方拉锯，首节剩下不到1分钟之际，毕斯利（Malik Beasley）砍进三分球，爱德华兹（Anthony Edwards）两罚中1，让灰狼31比28领先灰熊。

上半场灰狼在爱德华兹攻下14分的带领下，以55比53领先灰熊。

第3节灰狼在普林斯（Taurean Prince）得分后，以77比66领先达两位数。灰熊的莫兰特（Ja Morant）虽在第3节结束前5.3秒，以一记强力的单臂爆扣拉抬士气，但灰狼在汤斯（Karl-Anthony Towns）单节砍进12分的带领下，在3节打完后，以85比74将领先幅度拉开到两位数。

末节灰熊一波26比16的强力反扑，将落后追到剩下1分，之后又在莫兰特两罚俱中后，第2度将落后缩小到剩下1分差距。此时灰狼的汤斯砍进三分球，但莫兰特先是两罚俱中，接着又砍进三分球，让灰熊1分超前。

终场前8.2秒，莫兰特稳稳罚进两球后，爱德华兹砍进让灰狼扳平比数的三分弹。此时，莫兰特在比赛仅剩下1秒时，切入上篮得手，让灰熊最终以2分优势在主场惊险留下胜利。

灰熊的莫兰特此役轰下全场最高30分，并抓下13篮板、送出9次助攻，贝恩贡献了25分，从板凳出发的克拉克缴出21分、15篮板的「双十」成绩，杰克森（Jaren Jackson Jr.）则有12分进帐。

汤斯攻下灰狼全队最高的28分，并抓下12个篮板，有「双十」的表现，爱德华兹贡献了22分，罗素（D'Angelo Russell）、普林斯分获12分、10分，范德比（Jarred Vanderbilt）仅拿6分，但抓下10个篮板。

灰熊今天抢下关键胜利，率先在系列赛「听牌」，双方接下来将于29日（台湾时间30日）在灰狼主场进行第6战。

© 2022 AFP