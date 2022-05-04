莫兰特季后赛缔造得分新猷 灰熊扳平次轮战局

（法新社曼菲斯3日电） 莫兰特（Ja Morant）今天在主场猛砍个人季后赛单场最高的47分，率领曼菲斯灰熊以106比101击败金州勇士，NBA季后赛西区第2轮系列赛扳成1比1平手。

广告 继续浏览后续

但这场激烈对决却引发了争议，开赛仅3分钟，灰熊队布鲁克斯（Dillon Brooks）为阻止勇士队培顿（Gary Payton II）上篮， 挥手打到培顿二世头部，让培顿重摔在地，布鲁克斯被吹二级恶意犯规，遭到驱逐出场。

培顿无法再上场，勇士队教头柯尔（Steve Kerr）证实他左手肘骨折。

系列赛首战因恶意犯规被驱逐出场的勇士队葛林（Draymond Green），第1节也遭灰熊提尔曼（Xavier Tillman）手臂打到脸部，需要到休息室接受长时间的治疗。

柯尔随后表示，灰熊队首节的作法「肮脏而非肢体对抗」，并指责布鲁克斯破坏NBA专业球员的行规。

莫兰特全场飙出47分，另有8篮板、8助攻、3抄截的贡献；勇士以柯瑞（Stephen Curry）27分最佳，替补出击的波尔（Jordan Poole）拿下20分。

© 2022 AFP