莫兰特29分击垮勇士 灰熊夺下10连胜

（法新社曼菲斯11日电） 在莫兰特（Ja Morant）攻下29分的带领下，美国职篮NBA曼菲斯灰熊今天116比108击败金州勇士，将队史连胜纪录向上堆高到10连胜。

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灰熊除拿下全场最高分的莫兰特外，威廉斯（Ziaire Williams）贡献17分，板凳出发的琼斯（Tyus Jones）有17分、8助攻的表现，克拉克（Brandon Clarke）攻下14分，杰克森（Jaren Jackson Jr.）有13分、11篮板的「双十」成绩。

柯瑞（Stephen Curry）攻下勇士最高27分，并抓下10个篮板、送出10次助攻，拿下他本季第2次「大三元」。因伤缺阵两年半后，于近日复出的汤普森（Klay Thompson）拿下14分。

魏金斯（Andrew Wiggins）与替补的培顿（Gary Payton II）皆获13分，波尔（Jordan Poole）则有12分进帐，但勇士防守大锁葛林（Draymond Green）因为小腿伤势缺阵，吞下近4场比赛中的第3败。

勇士的汤普森先是两罚俱中，然后再秀了一手后撤步跳投，并助攻给培顿灌篮得手，让勇士在终场前1分14秒时，将分差缩小到3分。

此时，莫兰特先是切入抛投得手，在柯瑞于三分线外出手落空后，他再完成一次「3分打」，在比赛剩下28.9秒时，让灰熊领先达8分。

本季两度获选为单周最佳球员的莫兰特，此役还送出8次助攻，并抓下5个篮板，还有2次阻攻。

© 2022 AFP