莫兰特35分领军 灰熊击败勇士杀进季后赛

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（法新社洛杉矶21日法新电报）美国职篮NBA曼菲斯灰熊靠莫兰特（Ja Morant）延长赛最后48秒里连续两记跳投命中，最后117比112击败金州勇士从附加赛胜出，灰熊睽违4年再进季后赛，首轮对上犹他爵士。

莫兰特全场29投14中包含5记三分弹，攻下35分，帮灰熊一雪5天前例行赛最后一次对战勇士时101比113输球之耻。

勇士当家球星柯瑞（Stephen Curry）拚战47分多钟轰进39分，无奈全队21次失误，尽管下半场急起直追克服上半场落后13分的劣势，仍与对手进入延长赛。

勇士延长赛靠着柯瑞跳投取得久违的领先，但艾伦（Grayson Allen）连续砍进2记三分球，灰熊重新要回领先。波尔（Jordan Poole）的三分球虽让勇士再反超，但提尔曼（Xavier Tillman）轰进关键三分球，莫兰特更连拿4分，帮灰熊摆脱勇士。

灰熊赢球后拿到西区第8种子，季后赛首轮将于23日作客盐湖城，与犹他爵士打7战4胜制的首轮季后赛。

砍进生涯单场三分球新高的莫兰特说：「比赛终了前投进的那球一直是我想做到的，我喜欢有压力，我也证明了自己。」

随着21岁的莫兰特带领球队胜出，辉雄也成为10年来最年轻的一支晋级季后赛队伍。

© 2021 AFP