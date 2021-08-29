莫德纳又传疫苗混入异物 日本冲绳接种站急喊卡

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（法新社东京29日电） 日本日前发现莫德纳COVID-19疫苗内有异物，已暂缓施打问题批号约163万剂疫苗。不过，冲绳县昨天一处会场发现非问题批号的莫德纳疫苗也有异物，已紧急喊卡接种作业。

日前发现被混入异物的莫德纳（Moderna）COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，是在西班牙工厂所生产，7月下旬后运送到日本，日本政府厚生劳动省已决定全面暂缓使用同工厂同时期所生产约163万剂莫德纳疫苗。

厚生劳动省公布暂缓施打的批号，包括3004667及同时期制造的3004734及3004956。

日本放送协会（NHK）报导，冲绳县政府表示，一名药剂师28日下午3时左右在那霸市大规模疫苗接种中心内，发现注入莫德纳疫苗的注射器有黑色异物。

后来又在另一瓶疫苗瓶内及另一支注射器发现黑色异物，还有一支注射器内发现半透明粉色异物。被发现异物的疫苗都是同批号，且不同于日前已暂缓施打的问题批号。

由于相继在疫苗内发现异物，冲绳县这处大规模疫苗接种中心将暂停疫苗接种作业。

TBS电视台报导，冲绳县政府表示，28日下午从预定使用的4瓶莫德纳疫苗瓶中发现异物，且批号跟厚生劳动省日前公布的问题批号不同，让冲绳县在这处会场的疫苗接种作业紧急喊卡。（译者：黄名玺/核稿：蔡佳敏）

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