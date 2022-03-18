莫德纳向FDA申请 成人接种新冠疫苗第4剂

（法新社华盛顿18日电） 莫德纳（Moderna）公司17日晚间宣布，他们已向美国食品暨药物管理局（FDA）申请全体成人接种第2剂COVID-19疫苗追加针的紧急授权。

广告 继续浏览后续

莫德纳公司推文指出，盼FDA紧急授权「所有18岁以上、已接种任何一款第1剂追加针者，能接种我们的COVID-19疫苗」。

莫德纳申请让全体成人接种第2剂追加针（俗称的第4剂），范围更甚于辉瑞（Pfizer）与BioNTech本周的申请。后者15日向FDA申请的紧急授权，只是让65岁以上者接种第2剂追加针。

在另一份声明里，莫德纳表示由于他们申请紧急授权的适用族群更广，可供美国疾病管制暨预防中心（CDC）与其他医护机构在寻找第2剂追加针时能有更弹性选择，可覆盖年长与免疫功能不全者。

莫德纳说，他们根据的是自家疫苗在美国、以色列应对Omicron时的表现；辉瑞表示，他们申请为65岁以上者施打第4剂主要依据的是以色列的研究资料。

近期一些研究显示，尽管第3剂mRNA疫苗能将体内的抗体水平拉高到超过原本完整的2剂接种，但第4剂顶多让抗体水平回到第3剂时的程度，不会更高。

© 2022 AFP