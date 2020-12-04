莫德纳明年初供应1亿剂疫苗 几乎全供美国

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（法新社华盛顿3日电） 美国莫德纳生物技术公司（Moderna）今天宣布，计划2021年第一季提供1亿到1.25亿剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中绝大部分将供应给美国。

总部位于麻萨诸塞州剑桥（Cambridge）的莫德纳在声明中表示，明年首季约8500万到1亿剂疫苗将分配给美国，世界各国再去分剩下的1500万到2500万剂疫苗。

莫德纳也证实，预期2020年底将提供美国2000万剂疫苗。

莫德纳预期美国食品暨药物管理局（FDA）将批准对疫苗的紧急使用授权，因此为了建立美国供应和生产链花了好几个月时间做准备。

美国以外其他所有国家的订单，莫德纳将在瑞士生产。

美国官员先前表示，预计今年底前能分配到4000万剂疫苗，其中包括另一款由辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech所研发的疫苗。按每人需接种两剂估算，意味2020年底前美国可有2000万人接种疫苗。

FDA谘询委员会将在17日对莫德纳的疫苗进行审查，有望很快放行紧急使用，昨天已先获英国批准一般性使用的辉瑞&BNT疫苗，则排在10日接受FDA审查。

© 2020 AFP