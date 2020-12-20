莫德纳疫苗在美推出 储存条件较宽方便送偏远地

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（法新社纽约19日电） 莫德纳生技公司（Moderna）的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗在美国获紧急使用授权后几个小时，官员表示，首批数百万剂疫苗今天已准备好要运送到全美各地。

美国食品暨药物管理局（FDA）昨晚通过莫德纳疫苗的紧急使用授权。一周之前，FDA也批准辉瑞大药厂（Pfizer）与德国生技公司BioNTech合作的疫苗。

负责疫苗研发计画「神速行动」（Operation Warp Speed）的陆军上将柏纳（Gustave Perna）表示，莫德纳疫苗配送工作已经展开。

今天首批疫苗已从印第安纳州布鲁明顿（Bloomington）制药中心移送到物流公司麦克森（McKesson Corp.）的仓库，预备明天出货。

辉瑞&BNT疫苗必须在摄氏零下70度储存，这个温度远比标准冷冻柜还低许多，让物流公司不得不研发特殊冷冻货柜来作运输工作。

但莫德纳疫苗可在摄氏零下20度储存，柏纳表示，较不严格条件让「当局有弹性」来支援将疫苗运送至更小、更偏远地区，不过，这还要看各州政府当局的决定。

柏纳表示，自从FDA一周前批准辉瑞&BNT疫苗的紧急使用授权后，至今在美国已经运送了大约290万剂。

他说，政府仍预期今年底前要运送2000万剂疫苗，不过这数字可能要等到明年1月首周才能做到。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP