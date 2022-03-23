莫德纳：婴幼儿用2剂疫苗 临床试验效果佳

（法新社华盛顿23日电） 美国生物技术公司莫德纳（Moderna）今天表示，继供6个月大至6岁婴幼儿施打的2剂COVID疫苗的临床试验显示安全且能产生强大免疫反应后，它正寻求监管单位批准使用。

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具体而言，对此年龄族群施打2剂25微克COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，能产生与对18至25岁年轻族群施打2剂100微克疫苗类似水准的抗体，意味将会有类似程度保护效果。

莫德纳表示，它将会根据此临床试验资料于未来数周内，向美国食品暨药物管理局（FDA）、欧盟药品管理局（EMA）以及全球其他监管机构申请批准使用。

莫德纳执行长班塞尔（Stephane Bancel）表示，这项试验结果「对家中有6岁以下小孩的父母是个好消息」、「如今我们拥有从6个月大婴儿以迄更年长成人的有关我们疫苗成效的临床资料」。

由于是在传染力更强Omicron变异株肆虐期间进行临床试验，莫德纳疫苗在对抗感染方面呈现相对较低效力。在6个月大至2岁族群的疫苗效力为43.7%，2至6岁族群则为37.5%。莫德纳表示，这与在成人族群观察到的结果一致，且它正在评估施打第3剂疫苗的提升效力程度。

© 2022 AFP