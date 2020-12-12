莫德纳COVID-19疫苗 美国政府再采购1亿剂

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（法新社华盛顿11日电） 美国今天表示，将再采购1亿剂莫德纳（Moderna）研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。这项协议让美国订购的莫德纳疫苗增至2亿剂，足以让1亿人接种两剂。

美国卫生及公共服务部部长艾萨（Alex Azar）说：「在2021年6月前再取得1亿剂莫德纳疫苗，进一步扩大了神速行动（Operation Warp Speed）疫苗组合中的供应量。」

总部设于纽约的莫德纳发表声明说，美国政府新订购的疫苗将在2021年第2季前交付，订购的首批疫苗将在第一季前交货。

美国政府购买莫德纳mRNA-1273疫苗的联邦资金，现在来到41亿美元（约新台币1155亿元）。

媒体报导，今年夏季，美国政府决定不再增购美国辉瑞大药厂（Pfizer Inc.）和德国BioNTech共同研发的疫苗，订购量维持在原先的1亿剂，以让其他国家能够采购稀有的疫苗。

美国食品暨药物管理局（FDA）的一个外部顾问小组12月17日将召开会议，讨论是否支持紧急使用莫德纳与美国国家卫生研究院（National Institutes of Health）共同研发的疫苗；FDA可能不久后就会批准。

莫德纳疫苗在有3万人参与的临床试验中，防护力达94.1%。（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

© 2020 AFP