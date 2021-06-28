莫斯科与圣彼得堡 染疫病故人数创新高

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯正在对抗致命的2019冠状病毒疾病（COVID-19）第3波疫情，官方统计显示，主要疫情热点如莫斯科和圣彼得堡今天新增病殁人数都创下新高。

值此之际，最早在印度发现、具有高度传染力的Delta变种病毒也让确诊病例暴增。而疫苗接种速度缓慢又使情势更加恶化。

俄国首都莫斯科今天通报新增124死，第2大城圣彼得堡（Saint Petersburg）新增110死，都超过上周末缔造的纪录。

俄国疫情最严重的莫斯科市之前几个月几乎回归正常生活，但为了因应新一波疫情，市府已赶紧引进新的限制措施。

当局下令各公司要未接种疫苗员工中的3成回家，而且餐厅现在只准接种过疫苗，或是过去6个月内曾染疫康复的顾客入内。

圣彼得堡已举行完6场2020欧国杯（Euro 2020）足球赛事，预计7月2日还会举行一场8强赛。观众人数上限虽然已被砍半，仍超过2万6千人。

圣彼得堡现已收紧若干限制措施，包括禁止在欧国杯球迷区贩售食物。但当局25日仍批准照常举行中学毕业庆典，包括举办一场吸引数以千计观众的演唱会。

疫苗接种速度缓慢，使得俄国最近这波疫情升温恶化。尽管俄国去年12月起即提供免费疫苗，根据统计各区域与媒体疫情数字的Gogov网站，截至今天，俄国约1亿4600万人口当中，仅2120万人至少接种过一剂疫苗。

在民众对疫苗心存疑虑的情况下，莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）本月稍早下令服务业员工须强制接种疫苗。截至今天俄国85个区域当中，至少有16区跟进。

俄国迄今共13万3893人死于COVID-19，高居欧洲之首。

© 2021 AFP