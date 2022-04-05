莫斯科侵乌行径残忍 德法驱逐多名俄外交官

（法新社柏林4日电） 德国今天驱逐40名俄罗斯外交人员，藉此回应克里姆林宫在乌克兰所做的「难以置信的残酷行为」。

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法新社报导，德国此举，是跟进欧洲伙伴近期对俄国侵乌所采取的行动。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）提及基辅（Kyiv）近郊布查镇（Bucha）发现乱葬岗、街头有多具四散的尸体，他说，布查镇的画面会说话，这些画面说明了俄罗斯领导阶层及其追随者有着无限度的摧毁意志，做出令人不可置信的残忍行为。 克里姆林宫则否认西方国家指控，称布查镇平民屠杀事件不是俄军所为。

不过，贝尔伯克表示，俄军所占领的其他地方，恐怕也会有「类似画面」。

她说，「为我们的自由站出来，做好准备捍卫自由」是至关重要的。

贝尔伯克表示：「这也就是为什么德国政府决定宣布俄国使馆为数众多的职员，这些日复一日在德国办公，做出不利于我们自由、破坏我们社会凝聚力之事的人，为不受欢迎人物。」

贝尔伯克形容这些俄国外交官留在此地，对30多万名于俄侵乌后在德寻求庇护的乌克兰人而言，是一种「威胁」。

她说：「我们不再忍容，我们今天下午已和俄国大使沟通此事。」。（译者：纪锦玲）

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